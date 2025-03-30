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مصطفى شعبان ونجوم "حكيم باشا" في سهرة أول أيام عيد الفطر على "الحياة"

02:09 م الأحد 30 مارس 2025

مسلسل حكيم باشا

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القاهرة- مصراوي:

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مساء الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 31 مارس، النجم مصطفى شعبان وأبطال مسلسل "حكيم باشا" والذي تم عرضه في رمضان 2025.

ونشر الليثي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام فيديو يجمعه بضيوف الحلقة، وبينهم: مصطفى شعبان، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، والمخرج أحمد خالد أمين.

وظهر في الفيديو قائلا "استنونا مع نجوم حكيم باشا المسلسل الأول على قناة الحياة في رمضان أول أيام عيد الفطر، كل سنة وأنتم طيبين، مصطفى شعبان منورنا، منور يا حكيم باشا"، وكتب في تعليقه على الفيديو "انتظرونا مع النجم مصطفى شعبان وأسرة مسلسل حكيم باشا سهرة يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء على قناة الحياة".

"حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي، عايدة فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد العمروسي، سلوى خطاب، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

حكيم باشا مسلسل حكيم باشا أول أيام عيد الفطر مسلسلات رمضان 2025
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