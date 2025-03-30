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نجل توفيق الدقن يقاضي شركة حلويات شهيرة بسبب إعلان الذكاء الاصطناعي: أساءت لوالدي

01:30 م الأحد 30 مارس 2025
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    توفيق الدقن بالاعلان
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    ماضي الدقن
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كتب- مصطفى حمزة:

قال المحامي ماضي الدقن، رئيس الجمعية المصرية لأبناء فناني مصر إنه حرر عدة محاضر ضد إحدى شركات منتجات الحلويات، بعد استغلالها صور مجموعة من رموز الفن، منهم والده الفنان الراحل توفيق الدقن، في إعلان تجاري مصمم بالذكاء الاصطناعي، أظهرهم وهم يقدمون حلوى للزبائن، وهو ما اعتبره "إهانة لتاريخهم وإساءة لهم".

وأوضح المحامي ماضي الدقن، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تقدمت بشكوى إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبلاغ للنائب العام، عن نفسي وبصفتي رئيس الجمعية المصرية لأبناء فناني مصر - وهي الجمعية المنوط بها حماية حقوق أسر فناني مصر-، ردا على استغلال صور نجومنا، بدون إذن، أو أي اتفاق، وبشكل مهين لتاريخهم".

وأكد: "حررنا محاضر ضد المعلنين بعدد النجوم المعتدى على حقوقهم، بالصورة والصوت، وأرسلنا إنذارات رسمية للشركة المعلنة".

ماضي الدقن أضاف: "أعددنا كذلك ملفا كاملا منفصلا، للمستشار القانوني للجمعية دكتور حسام لطفي، لرفع دعوى أمام القضاء".

وشدد: "لابد أن يعي من لجأ إلى هذا الأسلوب، أن في مصر حاليا، جمعية معترف بها داخليا وخارجيا، تعنى بحقوق الأداء، وأبناء الفنانين لهم حق أصيل، في المنع أو التصريح، ولا يجب أن يترك التراث لعبة في يد من لا يقدر قيمته، أو يعي رسالته".

يذكر أن شركة حلويات، نشرت صور مجموعة من رموز الفنان، منهم فؤاد المهندس، وتوفيق الدقن، وعادل أدهم، وأحمد زكي، في إعلان صمم بالذكاء الاصطناعي، وظهروا فيه على أنهم يقدمون الحلوى للزبائن.

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