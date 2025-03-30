مخرج "قهوة المحطة" يوجه رسالة لفريق المسلسل بعد عرض الحلقة الأخيرة

كتبت- منى الموجي:

وجه المخرج إسلام خيري رسالة شكر لصناع مسلسل قهوة المحطة الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، وشارك ببطولته كوكبة من نجوم الفن.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "شكراً قهوة المحطة إنها جمعتني بالأديب الكبير والأخ والصديق المبدع عبدالرحيم كمال وشكراً للمنتج الكبير الأستاذ تامر مرسي إنه أتاح لي الفرصة دي في مشروع مليء بالمخاطرة وكان داعم كبير، وشكراً الأستاذ عمرو كمال اللي صدق قهوة المحطة من بدري وضلل عليها وشكراً الفنان الكبير أحمد فايز فنان حقيقي مغرم بالتفاصيل، وشكراً منى التونسي اللي مش بتبطل تفاجئني بتفاصيلها الأصلية وشكراً الأستاذ محمد سليمان الفنان اللي مش شبه حد".

وتابع "وشكراً حسن أبو جبل الصديق وشكراً شريف المليجي الفنان المخضرم، وشكراً الأستاذ المحترم أحمد أبوالفتوح لأخر ثانية محترف، وشكراً الأستاذ فؤاد صالح، وشكرا كل مساعدين الإخراج والإنتاج والديكور والملابس والمونتاج والصوت".

واختتم "وطبعاً الأبطال اكتر بكتير بس سامحوني أنا فعلاً مدين لكل واحد في الكرو الجميل ده استمتعت معاكم وبيكم".

قهوة المحطة مسلسل من 15 حلقة بطولة بيومي فؤاد، أحمد غزي، رياض الخولي، انتصار، هالة صدقي، غادة طلعت، يوسف عثمان، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، إخراج إسلام خيري.