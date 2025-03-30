آسر ياسين لـ"مصراوي": " قلبي ومفتاحه" مختلف وأحببت هذه المشاهد

كتبت- منى الموجي:

وصف النجم آسر ياسين مسلسله قلبي ومفتاحه الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025، بأنه عمل مختلف، وهو ما جعله يثق في نجاحه.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وجود المخرج تامر محسن على رأس العمل جعله يشعر بالاطمئنان، إلى جانب الإنتاج القوي، والكتابة القوية، ومشاركة نجوم كبار.

وأشار إلى أن المسلسل قدم نماذج مختلفة منها الشعبي، المتمثلة في شخصية أسعد، موضحا "أسعد شعبي حقيقي، وعملنا كمان عزت كما يقول الكتاب، وأشرف عبدالباقي وميار حقيقيين".

وعن أكثر المشاهد القريبة لقلبه في "قلبي ومفتاحه"، قال "فيه مشاهد بحبها منها مشهد أغنية باب الجمال، وبداية التعارف بين عزت وميار والنهاية والمشهد اللي بيكلمها في التليفون".

مسلسل قلبي ومفتاحه تأليف مها الوزير وتامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، إخراج تامر محسن.