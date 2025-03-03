تعرف على أعمال تهتم بقضايا النساء وحياتهن على "نتفليكس" في شهر المرأة

كتبت- منى الموجي:

يحتفل العالم بالنساء في شهر مارس، إذ يضم الشهر مناسبات محلية وعالمية تخص المرأة: يوم المرأة العالمي في 8 مارس، وهناك أيضا يوم المرأة المصرية ويوافق 16 مارس، وعيد الأم في 21 من نفس الشهر. وتهتم الكثير من الأعمال الدرامية بإلقاء الضوء على دور المرأة في كافة المجالات، وكذلك الاهتمام بمشاكلها وما تحتاج إليه.

وهناك الكثير من القصص التي تبقى معنا طويلًا بعد انتهاء المشهد الأخير، ليس فقط لأحداثها المشوّقة، ولكن للنساء اللواتي يشكّلنها، أولئك اللواتي يخضن الحب والخسارة والطموح والبقاء على قيد الحياة بشروطهن الخاصة. في يوم المرأة العالمي، نستعرض مجموعة من الأعمال عن شخصيات تصنع مساراتها الخاصة بجرأة غير متوقعة، يشاهدها الجمهور على منصة الترفيه العالمية نتفليكس.

البحث عن علا: الموسم الثاني (13+) – هند صبري

وفيه يعيش الجمهور فكرة أن إعادة اكتشاف الذات شيء والحفاظ عليها شيء آخر. تغوص هند صبري أعمق في عالم علا الجديد، وتأتي الفرص الثانية بتحديات جديدة. بين الحب والعمل والأمومة، تتزايد الضغوط من جميع الاتجاهات، لكنها تواجه كل عقبة بتحدٍّ هادئ. سواء كانت تحارب خوفها من فقدان كل شيء مرة أخرى، أو تثبت موقفها عندما يختبرها الواقع، تجلب هند دفئا وعمقًا لمسيرة علا.

موعد مع الماضي (16+) – ركين سعد

بعض الأشباح يسهل الهروب منها — حتى تبدأ بالهمس من جديد. تجسّد ركين سعد دور امرأة تهزّها ذكريات ظنّت أن طواها النسيان. عندما تكشف صورة قديمة حقائق لم تكن تعرفها، يصبح وجهها ساحة لمعركة مشاعر متضاربة تكشف أكثر مما تستطيع الكلمات. أداء ركين لا يكتفي بكشف الأسرار، بل يذكّرنا أيضاً أن الماضي لا يرحل تماماً.

شهر زي العسل (16+) – نور الغندور

الحب معركة، لكن لا أحد يخبرك عن الحروب الصغيرة التي تدور حول من نسي إغلاق معجون الأسنان. يقلب شهر زي العسل الصورة المثالية للزواج رأسًا على عقب، ونور الغندور هي العاصفة المثالية في قلب الفوضى، تخوض أول خلاف زوجي يتحول من جورب في غير مكانه إلى أزمة وجودية حول مدى التوافق، غضبها المتصاعد واقعي لدرجة تكاد تكون مؤلمة لكنها مضحكة في الوقت نفسه. تجسّد نور حقيقة العلاقات وصعوبة استمرارها: الحب ليس مثاليًا، لكن أحيانًا، مجرد الشجار حول من سيلقي القمامة دليل على أنه حقيقي.

مدرسة الروابي للبنات (16+) – أندريا طايع

في مدرسة الروابي، الصمت قد يكون بنفس خطورة السر. تتقمص أندريا طايع شخصية فتاة تُقلّل من شأنها باستمرار، لكنها تحمل بداخلها قوتها الحقيقية. لا تؤدي أندريا دورًا فقط، بل تعكس رحلة اكتشاف الذات والصمود في عالم تكون القوة عملة، والانتقام هو الدافع الأول. تذكّرنا شخصيتها أن أخطر شيء يمكن أن تكونه الفتاة أحيانًا، هو أن يتم الاستهانة بها.

لعبة الحبار (16+) – يو جو ري

البقاء قاسٍ بما فيه الكفاية، فكيف يكون وأنتِ تحملين حياة بداخلك؟ شخصية يو جو ري لا تحارب من أجل نفسها فقط، بل من أجل طفلها الذي لم تره بعد. في لحظة واحدة، تحتضن بطنها، أنفاسها متقطعة، مدركة أن كل قرار تتخذه ليس ملكها وحدها. الضعف قد يبدو نقطة ضعف في لعبة مثل هذه، لكنها تحوّله إلى سلاح، لتثبت أنه حتى في عالم مصمم لسحقها، لن تسقط دون قتال.

الصفقة (16+) – منى حسين

البورصة ليست مكانًا مهيئًا للنساء، لكن منى حسين في دور منيرة لا تنتظر الإذن. في الصفقة، تدخل غرفة مليئة بالرجال الذين يستهينون بها إلى أن تبدأ بالكلام. تُلقي بمصطلحات مالية بدقة، تاركة منافسيها في حالة ارتباك. ثقتها، ابتسامتها الهادئة، وإيمانها الذي لا يتزعزع بقدراتها، كلها تؤكد شيئًا واحدًا: هي لم تأتِ للمنافسة، بل للفوز.