إيمان السيد ترد على منتقدي دورها في "وتقابل حبيب"

كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة إيمان السيد على منتقدي ظهورها في مسلسل وتقابل حبيب الذي لعبت بطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز، ويتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكتبت إيمان عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: "أنا فاهمة ومدركة جدا إن دوري في العمل نفسه مش عاجبك كمشاهد ودا حقك جدا، وأنا شخصيا ببقى عارفة ومدركة لما بعمل دور مش حاساه وببقى متفهمة طالما إنك تبدي رأيك بموضوعية واحترام، وعارفة كويس إن ممكن أي حاجة كويسة عملتها قبل كده تتنسي في ثانية في وسط هجوم بسبب دور لم ينل استحسانك ودي حاجة تعلمتها مع الوقت إني أتوقع أي شيء".

وتابعت "أنا شخصيا اتعلمت في حياتي ألا ألقي بأخطائي على شماعة الغير لإني لو عملت كدا مش هاتقدم خطوة في حياتي، وأنا كبيرة كفاية إني أتحمل دايما نتيجة اختياراتي، وأكيد بتضايق شوية لإني طول عمري بحفر في الصخر علشان أتقدم خطوة أو على الأقل أثبت مكاني، ولكن مع الخبرة في الحياة وفي شغلي اتعلمت أتجاوز المواقف وأفكر في اللي جاي ومتفائلة ودايما ظني خير في ربنا سبحانه وتعالى".

وأضافت إيمان متحدثة عن مشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب": "كنت دايما لما حد يعرض عليا دور صغير بقول أنا ممكن أعمل ده مع ياسمين فقط، لأن الناس عارفة رصيدنا مع بعض وعمري ما قرأت قبل كدا تعليق بيقول إن حد بيفرضني على العمل غير المرة دي، ولا قرأت كلام مؤذي زي المرة دي، لدرجة إن زميلة ليا في العمل كلما أبدت رأيها في شيء على السوشيال ميديا ألاقي نفسي بتهاجم في الكومنتات حتى لو كان البوست بتاعها ليس له علاقة بالعمل نفسه".

وأشارت أنها فكرت في الاعتذار عن عدم المشاركة قبل انطلاق التصوير، موضحة "وأنا قبل ما ابتدي تصوير كلمت أستاذ عمرو مؤلف العمل واللي بحترمه جدا، وكنت بعتذر عن الدور وبعترف إني عملت ده في توقيت سيء ومكانش ينفع، وهو شخصيا قالي مش هينفع تعملي كدا مع ياسمين وقلت أنا ممكن أجيلها مشهد واحد في مسلسل بس أكون حاسة المشهد، وفي النهاية اشتغلت لإن توقيتي زي ما قلت كان غلط، وأنا سعيدة بنجاح العمل ومبسوطة بياسمين وفرحانة علشانها لأنها تستاهل كل خير وفي النهاية i got my lesson".







"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، منة عرفة، إخراج محمد الخبيري.