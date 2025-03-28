تامر عبدالمنعم لـ عمرو محمود ياسين: إلا فارس.. والأخير: الدنيا مينفعش فيها الطيبين

كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان تامر عبدالمنعم رسالة إلى السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين، تعليقا على أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكتب تامر عبر صفحته على موقع فيسبوك: "إلى الصديق عمرو محمود ياسين :كله إلا فارس يا نجم عشان ما نزعلش سوا"، وأعاد عمرو نشر ما كتبه تامر معلقا "صدقني يا تامر الدنيا دي مينفعش فيها الطيبين للأسف".

"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، منة عرفة، إنجي كيوان، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

وكان صناع المسلسل احتفلوا قبل ساعات بانتهاء تصوير أخر مشاهد العمل، وبينهم النجمة ياسمين عبدالعزيز، المخرج محمد الخبيري، ومؤلف العمل عمرو محمود ياسين.