"يانغو بلاي" تكشف عن الإعلان التشويقي لـ "بريستيج"

كتبت- منى الموجي:

أطلقت منصة "يانغو بلاي" الإعلان التشويقي لأحدث أعمالها الأصلية "بريستيج"، المقرر عرضه في شهر أبريل.

ويجمع "بريستيج" بين الجريمة والتشويق في إطار درامي، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف إنجي أبو السعود، بالاشتراك مع ذا بلانت ستوديوز، ويضم فريق عمل حقق نجاحات كبيرة في أعمال مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو".

يشارك في البطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا و صانع المحتوى عبدالعاطي.

يكشف الإعلان التشويقي عن أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في وسط القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين بسبب عاصفة مفاجئة. لكن سرعان ما تأخذ الأحداث منحى غير متوقع عندما تنقطع الكهرباء، ويُكتشف وقوع جريمة قتل، مما يُشعل الشكوك ويحوّل الموقف إلى لغز مشوّق لكشف الفاعل.

يتكون المسلسل من 8 حلقات ويمزج بين الغموض والإثارة، مع لمسات كوميدية تبقي المشاهدين في ترقّب حتى اللحظة الأخيرة.