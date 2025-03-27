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آسر ياسين لـ"مصراوي": مي عز الدين بنت بلد ومحمود عزب عمل شغل هايل

08:31 م الخميس 27 مارس 2025
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    مي عز الدين وآسر ياسين في قلبي ومفتاحه
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    مي عز الدين وآسر ياسين في قلبي ومفتاحه (3)
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    مي عز الدين واسر ياسين في قلبي ومفتاحه
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    مي عز الدين وآسر ياسين في قلبي ومفتاحه
  • عرض 10 صورة
    قلبي ومفتاحه
  • عرض 10 صورة
    أشرف عبد الباقي من كواليس قلبي ومفتاحه
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    مسلسل قلبي ومفتاحه
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    قلبي و مفتاحه
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    محمود عزب
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كتبت- منى الموجي:

عبر النجم آسر ياسين عن سعادته بالتعاون مع النجمة مي عز الدين في مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025 وحقق نجاحا كبيرا.

وقال آسر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "انبسطت جدا بشغلي مع مي، هي إنسانة متواضعة وبنت بلد وأتمنى تكرار التعاون معها، وسعيد بالعمل أيضا مع دياب وأشرف عبدالباقي دي تاني مرة، وسماء إبراهيم".

وتابع متحدثا عن باقي فريق عمل المسلسل "أشرف بحبه جدا كفنان وإنسان ودياب حبيبي بحبه جدا ونفسي أشوفه في دور مش شر، ومتأكد هيعمل دور حلو مش أي حد يعمل الدور ده وتحبه، وسماء إبراهيم مش أكبر مني بكتير وعاملة دور الأم وده مش سهل ومشاهدها مش كتير بس وجودها مؤثر، كمان محمود عزب كان اختيار موفق واكتشاف وعمل شغل هايل".

مسلسل قلبي ومفتاحه تأليف مها الوزير وتامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، إخراج تامر محسن.

قلبي ومفتاحه آسر ياسين مي عز الدين أشرف عبدالباقي سماء إبراهيم محمود عزب
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