"سجن النساء" عرض كوميدي استعراضي على مسرح السلام ثاني أيام العيد

كتبت- منال الجيوشي

تقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح السلام بقيادة الفنان القدير محسن منصور التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مسرحية "سجن النساء" للكاتبة فتحية العسال اعتبارا من تاني يوم عيد الفطر المبارك.

وقال الفنان الكبير محسن منصور مدير المسرح الحديث أن العرض المسرحي "سجن النساء" هو عمل كوميدي غنائي استعراضي برؤية وإخراج يوسف مراد منير، عن نص الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال، وتلعب بطولته عدد من نجمات المسرح الحديث: هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، وشريهان شاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، رندا جمال، صافي فهمي، ليلى مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيرين مجدي، ولاء الجندي، إكرامي وزيري، بالإضافة إلى هبة سليمان في التمثيل والغناء .

وأضاف يوسف منصور أن العرض الغنائي الكوميدي "سجن النساء" الذي يبدأ ثاني أيام عيد الفطر المبارك من ألحان محمد عزت، وإضاءة محمود الحسيني كاجو، وأشعار أحمد الشريف، وأزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح بيرو، استعراضات محمد بيلا، تصميم دعاية جون رؤوف، تنفيذ ديكور وأزياء محمد عبد الحميد، ومخرج منفذ مني مهدي، وهيئة الإخراج نانو مرسي ومحمد عاشور وأحمد فتحي ومحمود جاد ونيرة خليل ويوسف حسن إخراج يوسف مراد منير .