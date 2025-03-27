حضور فني ونقدي في العرض المسرحي صديق العمر على مسرح السامر

كتبت- منال الجيوشي

شهد مسرح السامر بالعجوزة، ثاني ليالي العرض المسرحي "صديق العمر" للمخرج محمد فاضل القباني، وتقدمه فرقة الجيزة القومية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور لفيف من النقاد والفنانين والصحفيين، من بينهم الناقد المسرحي باسم صادق، والفنان والناقد جمال الفيشاوي.

مسرحية "صديق العمر" كتبها وأخرجها محمد فاضل القباني، مأخوذة عن مسرحية "الرجل الأحزن" للكاتب بيرج زيتونتسيان، وتستند أيضًا إلى المعالجة السينمائية لفيلم "الخلاص من شاوشانك".

تدور أحداثها حول استراود، السجين العبقري الذي يواجه اضطهاد السلطات ولكنه يسعى لتحقيق أحلامه رغم العقبات التي تعترض طريقه.

العرض بطولة نخبة من فناني فرقة الجيزة القومية، ديكور وملابس: على السماني، تأليف موسيقي: محمد خالد، إضاءة: أحمد أمين، استعراضات: مها نصر، تدقيق لغوي: د. محمد البدر، وأحمد سعيد، تنفيذ موسيقي: محمد رمضان، فوتوغرافيا: هدير السيد، وإبراهيم عرابي، فيديو: خلود فارس، وجرجس صبحي، ومريم سليمان، مكياج: ريهام شبانة، مساعدو الإخراج: مي الرزاقي، وأمنية طارق، ومحمد ياسر، مخرج منفذ: أحمد لطفي.

المسرحية من إنتاج وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الإدارة العامة للمسرح، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فرع ثقافة الجيزة، فرقة الجيزة القومية.