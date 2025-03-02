محمد السعدي: برنامج مدفع رمضان استثنائي جدًا والرهان كان على النجم محمد رمضان



كتبت- نوران أسامة:

كشف المنتج الكبير محمد السعدي، تفاصيل إنتاجية عن برنامج مدفع رمضان خلال استضافته في حلقة جديدة من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، وصرّح "برنامج مدفع رمضان استثنائي جدًا، أي حاجة بتكون فورمات أو سكريبت، لكن البرنامج ده لو اتعمله فورمات يبوظ، لو اتعمله سكريبت يبوظ".

وتابع السعدي: "برنامج مدفع رمضان حقيقي، بنقابل ناس في الشارع إحنا مش عارفين هما مين، اللي ربنا كاتبله يكسب واللي رزقه جايله دلوقتي هجيله دلوقتي، فهي الفكرة دلوقتي إننا نازلين نصطاد".

وعن تعاونه مع النجم محمد رمضان، قال السعدي: "الرهان كان على نجم بشعبية محمد رمضان في الشارع، نفرّح ناس ونروح أماكن بسيطة.. قرار صعب جدًا".

جدير بالذكر أن محمد رمضان طرح قبل ساعات أغنية أكتر، الأغنية الدعائية الرسمية لبرنامجه مدفع رمضان المعروض في رمضان 2025 على قناة DMC، وظهر خلالها بأكثر من شخصية بينها: صياد، كنفاني، موظف، أب، وعريس.