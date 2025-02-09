رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "عقبال عندكوا"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة ON، برومو مسلسل "عقبال عندكوا"، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة إيمي سمير غانم، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "ON"، البرومو عبر الحساب الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: انتظروا مسلسل عقبال عندكوا وجرعة من الكوميديا مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين، ومن إخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، وللمرة الثانية بمسلسل "عزمي وأشجان" عام.

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. القائمة الكاملة لـ مسلسلات الـ15 حلقة على منصة "Watch It"





رمضان 2025.. طرح برومو مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل



