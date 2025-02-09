"هغير المبادئ واطلع البنادق".. مصطفى شعبان يطرح برومو مسلسل "حكيم باشا"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة ON، برومو مسلسل "حكيم باشا"، بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وشارك مصطفى شعبان، جمهوره، برومو المسلسل الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "طول عمري ما ابتديش العركة، بس لو العركة جاتلي هغير المبادئ واطلع البنادق، يا ترى حكيم باشا ناوي على إيه؟، انتظروا مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025 ".

عرض البرومو لقطات ومشاهد أكشن وتبادل إطلاق النار في الصعيد وصراع حكيم، مع أسرته وعائلته، بسبب تجارته في الآثار.



تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي درامي، حول قصة حياة حكيم باشا، ويجسده الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم من خلاله شخصية الصعيدي لأول مرة، ويستعرض المسلسل رحلته في تجارة الاثار، والتي تكون سببًا في دخوله بالعديد من الصراعات، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته: رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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