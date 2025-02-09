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رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "أثينا"

08:52 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بوستر رسمي 2 لمسلسل اثينا
  • عرض 3 صورة
    ريهام حجاج بوستر منفرد
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كتب - معتز عباس:

طرحت الفنانة ريهام حجاج، البوستر الرسمي والمنفرد لمسلسل "أثينا"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت ريهام، البوسترات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم، أثينا رمضان ٢٠٢٥ على قنوات المتحدة إن شاء الله،

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يشارك الفنانة ريهام حجاج بطولة مسلسل "أثينا" مجموعة من نجوم الفن، وهم، سوسن بدر، أحمد مجدي، سلوى محمد علي، محمود قابيل، تامر هاشم، نبيل عيسى ميران عبدالوارث، وغيرهم من النجوم الشباب، من تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

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