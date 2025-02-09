رمضان 2025.. انضمام أميرة أديب وحسن مالك للمسلسل الإذاعي "هات وخد"

رمضان 2025.. مخرج "المداح": الحفاظ على جودة المحتوى من أبرز صعوبات الموسم

كتب - معتز عباس

انضم كلًا من الفنانة أميرة أديب والفنان محمد عز والفنان حسن مالك والفنان أحمد الشامي للمسلسل الميوزيكال "هات وخد"، بطولة الفنان محمد ممدوح الذي يذاع في رمضان 2025 عبر محطة راديو "إنرجي 92.1".

مسلسل "هات وخد"، من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد، إخراج زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وشهدت استديوهات إنرجي حضور محمد ممدوح للإعلان تفاصيل المسلسل وبحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

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