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رمضان 2025.. انضمام أميرة أديب وحسن مالك للمسلسل الإذاعي "هات وخد"

07:48 م الأحد 09 فبراير 2025
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    أميرة أديب وعايدة سعودي المدير التنفيذي في راديو انرجي
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    حسن مالك وعايدة سعودي المدير التنفيذي في راديو انرجي
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كتب - معتز عباس

انضم كلًا من الفنانة أميرة أديب والفنان محمد عز والفنان حسن مالك والفنان أحمد الشامي للمسلسل الميوزيكال "هات وخد"، بطولة الفنان محمد ممدوح الذي يذاع في رمضان 2025 عبر محطة راديو "إنرجي 92.1".

مسلسل "هات وخد"، من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد، إخراج زهرة رامي، مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وشهدت استديوهات إنرجي حضور محمد ممدوح للإعلان تفاصيل المسلسل وبحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

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الفنانة أميرة أديب الفنان محمد عز رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 المسلسل الإذاعي هات وخد الفنان حسن مالك محطة راديو إنرجي 92.1
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