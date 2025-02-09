رمضان 2025.. مخرج "المداح": الحفاظ على جودة المحتوى من أبرز صعوبات الموسم الخامس

كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أحمد سمير فرج، إن "المداح" تجربة لها خصوصية شديدة، فعندما قدم الموسم الأول لم يكن يخطط لتقديم مواسم أخرى، حتى طلبت جهة الإنتاج ذلك.

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر التي ستعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2025 "ثم طُلب منا أيضاً تقديم موسم ثالث، وخلال تحضيرنا لذلك الموسم وضعنا رؤية لطبيعة الأحداث لتقديم موسم رابع حتى وصلنا للموسم الخامس".

وشدد أحمد سمير فرج على أن نجاح المسلسل الممتد هو السبب والدافع الرئيسي لتقديم مواسم مختلفة، وأوضح أن الأفكار التي يُناقشها المداح مع السنوات تطورت من مجرد مناقشة الحرب التقليدية بين الخير والشر، إلى فتح باب النقاش حول الكثير من الموضوعات وعدم الوقوف فقط عند إطار السحر والدجل والشعوذة وإنما فتح آفاق أوسع وأشمل ومنها استخدام وسائل التواصل الحديثة.

وأوضح "أثناء التحضير والتصوير كثيراً ما كان يُصادفنا أشخاص يحكون لنا وقائع مماثلة تماما لما تم تقديمه من أحداث"، وعن الصعوبات التي واجهتهم في الموسم الخامس، قال "الكتابة للحفاظ على جودة المحتوى الذي يُقدم".

وأكد أن الموسم الجديد به الكثير من المفاجآت على سبيل الأفكار ومناطق التصوير بالإضافة لوجود نجوم جُدد انضموا للأحداث في هذا الموسم سيمثلون إضافة فنية كبيرة لاستكمال رحلة المداح.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.