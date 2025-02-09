رمضان 2025.. أنيس بوجواري يطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "النجدين 2"

كتب - معتز عباس:

كشف المؤلف أنيس بوجواري، عن البوستر الرسمي لمسلسل "النجدين 2"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2025، على شاشة تلفزيون المسار الليبية.

ونشر أنيس، البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "مسلسل (النجدين 2) ،على شاشة تلفزيون المسار، إنتاج شركة Naya Production House عماد بن حامد، إخراج محمد الزليطني".

مسلسل النجدين 2"، بطولة الفنان أصيل بحير، ونخبة كبيرة من الفنانين، تأليف أنيس بوجواري، إخراج محمد الزليطني.

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