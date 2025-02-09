إعلان

رمضان 2025.. أنيس بوجواري يطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل "النجدين 2"

07:44 م الأحد 09 فبراير 2025

بوستر مسلسل النجدين 2

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشف المؤلف أنيس بوجواري، عن البوستر الرسمي لمسلسل "النجدين 2"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2025، على شاشة تلفزيون المسار الليبية.

ونشر أنيس، البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "مسلسل (النجدين 2) ،على شاشة تلفزيون المسار، إنتاج شركة Naya Production House عماد بن حامد، إخراج محمد الزليطني".

مسلسل النجدين 2"، بطولة الفنان أصيل بحير، ونخبة كبيرة من الفنانين، تأليف أنيس بوجواري، إخراج محمد الزليطني.

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. خالد سرحان: انضمام نجوم جدد لـ"المداح" إضافة حقيقية

رمضان 2025.. خالد الصاوي: أثق في احترافية صناع "المداح: أسطورة العهد"

مسلسل النجدين دراما رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل