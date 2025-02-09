رمضان 2025.. خالد الصاوي: أثق في احترافية صناع "المداح: أسطورة العهد"

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان خالد الصاوي ببطولة الجزء الخامس من "المداح: أسطورة العهد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة MBC مصر.

وأكد خالد في بيان صحفي صعوبة انضمام ممثل لمسلسل ناجح بعد أربعة مواسم، وهو ما احتاج منه لمجهود مُضاعف للدخول في روح العمل، لافتا إلى أنه يقدم الشخصية بصورة مُغايرة لأي دور قدمه من قبل.

وعن استعداداته قبل تصوير دوره في "المداح أسطورة العهد"، أشار خالد الصاوي إلى أنه درس الدور والشخصية والمحاور بصورة مُكثفة وتناقش طويلاً مع المخرج قبل بدء التصوير للوصول لأفضل صورة وشكل، وأوضح أنه يُقدم شخصيته بصورة ستكون مُفاجآة للمُشاهدين.

وأكد أنه لا يدخل أي عمل إلا وهو مُقتنع ومُحب لفريق العمل، وأنه يثق في احترافية صُناع "المداح" لأنهم نجحوا في جذب المُشاهد وربطه بالعمل على مدار أربعة أعوام، وأثنى على الرؤية الإنتاجية للمُسلسل التي وفرت كل الإمكانيات وأتاحت تسهيلات ضخمة ووفرت فرص للتصوير في عشرات الأماكن في المُدن المُختلفة وهو ما ينعكس على صورة العمل النهائية.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.