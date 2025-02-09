رمضان 2025.. يسرا اللوزي تكشف تفاصيل شخصية "تاج" في "المداح: أسطورة العهد"

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة يسرا اللوزي ببطولة الجزء الخامس من "المداح: أسطورة العهد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة MBC مصر.

قالت الفنانة يُسرا اللوزي في بيان صحفي إن شخصيتها مرت خلال الأحداث بداية من الموسم الثالث بمراحل مُختلفة، إذ تعاطف معها بعض المُشاهدين ورفضها البعض، ولكنها كرست حياتها لحماية صابر والدفاع عنه ومُساندته.

وأوضحت أن طبيعة شخصية "تاج" تتقاطع مع "صابر" وأغلب مشاهدها معه وهو ما جعل المُشاهد يرتبط بهما معاً، وقالت "من أبرز ما يميز مُسلسل المداح هو إضافة وجوه وشخصيات وخيوط درامية وأفكار جديدة مع كل موسم وهو يُحسب للمخرج وفريق الكتابة".

وأضافت أنها انبهرت بالمحتوى عند القراءة قبل التصوير، وعبرت عن امتنانها لرحلتها مع المُخرج أحمد سمير فرج، إذ عملت معه في عدد كبير من الأعمال الأمر الذي أوجد مساحة كبيرة من الثقة المُتبادلة، والأمر ذاته مع حمادة هلال الذي كان لها حظ العمل معه من قبل في أعمال ناجحة، وترى أن الكيمياء الفنية بينهما مُتوافقة.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.