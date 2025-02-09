رمضان 2025.. هبة مجدي: دوري في "المداح 5" مُحير وسيشهد تقلبات كثيرة

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة هبة مجدي ببطولة الجزء الخامس من "المداح: أسطورة العهد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة MBC مصر.

وأكدت الفنانة هبة مجدي في بيان صحفي أن "المداح" من أكثر المسلسلات التي ارتبطت بها، وقالت إن تفاصيل شخصية "رحاب" تملكتها تماماً على الرغم من اختلافها عن شخصيتها الحقيقية، وأشارت إلى أن خروج شخصيات ودخول أخرى جديدة في المُسلسل يُفقدنا أحيانا شخصيات ممتعة، ويُضيف أيضا نجوم جدد يمنحون الأحداث تدفق وحيوية،.

وقالت إن دورها في الأحداث الجديدة سيشهد تقلبات كثيرة، وسيكون مُحير للمُشاهد مما يُضيف الكثير من المُتعة، كما تتقاطع شخصيتها مع كثير من الشخصيات في العمل وليس فقط "صابر".

وأكدت هبة مجدي أن هذا الموسم سيكون مُختلف في الكثير من الأمور وزوايا تناول الموضوع، وأن هناك قطاعا كبيرا من المُشاهدين لديه اهتمام بالعوالم الخفية وهناك الكثير من القصص والحكايات في هذا الإطار التي يُمكن أن تروى بطريقة شيقة وجذابة.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.