رمضان 2025.. غادة عادل: فوجئت بترشيحي لـ"المداح 5" ووافقت لهذه الأسباب

كتبت- منى الموجي:

تطل النجمة غادة عادل على جمهورها بعد أيام قليلة، إذ تشارك ببطولة الجزء الخامس من "المداح: أسطورة العهد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة MBC مصر.

وعبرت غادة في بيان صحفي عن سعادتها بالانضمام إلى الموسم الخامس من "المداح"، وقالت "فوجئت بترشيحي، وسعيدة بتواصل الجمهور معي خلال أيام التصوير، إذ أخذوا يناقشونني في الكثير من الأفكار التي طرحها المُسلسل، بعدما تم الإعلان عن مشاركتي في الجزء الجديد".

وأشارت غادة إلى أنها لم تقدم هذه النوعية من الأعمال التي تُناقش الغيبيات من قبل، وهو ما شجعها على قبول التجربة بالإضافة إلى رغبتها في المُساهمة في رفع درجة الوعي لدي المُشاهدين، وأيضاً استمتاعها الشخصي بمُشاهدة الأعمال التي تحمل قدر من الإثارة والتشويق.

وقالت غادة إنها تُقدم خلال الأحداث عدة شخصيات ستكون مُفاجأة للمُتابعين، وأبدت سعادتها الكبيرة بزيارة أماكن متنوعة في مصر ومنها مُدن لم تزرها من قبل في قنا ومرسى علم وغيرها، وأضافت أنه يُحسب لمُخرج المُسلسل أحمد سمير فرج هذه الفكرة التي تُعيد اكتشاف مصر وعرض الكثير من أماكنها المُميزة وإلقاء الضوء عليها.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.