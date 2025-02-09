رمضان 2025.. حمادة هلال: الكثير من أحداث "المداح" مستوحاة من وقائع حقيقية

كتبت- منى الموجي:

يطل النجم حمادة هلال على جمهوره بعد أيام قليلة بالجزء الخامس من "المداح: أسطورة العهد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة MBC مصر.

تتواصل الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

أشار حمادة هلال في بيان صحفي إلى أن استمرار نجاح مسلسل "المداح" لأربعة مواسم مُتتالية شيء في مُنتهى الصعوبة، ومع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، مضيفا "ونجد أن كرم الله كان كبيراً ويزداد ارتباط الجمهور بالعمل".

وقال إن الموسم الخامس والذي يحمل اسم "المداح أسطورة العهد"، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المُختلف، إذ يواصل "صابر" رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها.

ووجه حمادة هلال التحية لفريق الكتابة والمخرج أحمد سمير فرج على البحث والتدقيق والتحضير لشهور طويلة قبل بدء التصوير، وأوضح حمادة هلال أن هناك الكثير من الأحداث مستوحاة بالفعل من وقائع حقيقية بل وأحيانا نقوم بتخفيف الحدث عند نقله درامياً، وأشار حمادة إلى أن هناك الكثير من النجوم انضموا لهذا الموسم وهو ما أضاف مزيد من التنوع والثراء في الشخصيات والمحاور، ومنهم النجمة غادة عادل التي شاركته بطولة أول عمل سينمائي "وأنا سعيد بالعمل معها مُجدداً".

وأكد هلال أن تيمة المسلسل تتحمل المزيد من الأحداث والحلقات والأمر يتوقف على مصداقية ما يتم تقديمه، وقال إن هناك الكثير من الرسائل الإيجابية داخل المسلسل يتم تمريرها بصورة غير مباشرة بهدف توعية المُشاهد المصري والعربي.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.