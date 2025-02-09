رمضان 2025.. انضمام تامر نبيل ولبنى ونس لمسلسل "اللمبة الزرقا"

كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت محطة راديو إنرجي 92.1 عن فريق مسلسل "اللمبة الزرقا" الذي من المقرر بثه ضمن مسلسلات رمضان 2025 الإذاعية، وتلعب بطولته النجمة غادة عادل.

وانضم لفريق العمل: الفنان تامر نبيل، الفنان أحمد محارب دوجلاس، الفنانة لبنى ونس، والفنان أحمد سعد ميشو، والعمل من تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وسبق أن تعاقدت الفنانة غادة عادل على تقديم مسلسل اللمبة الزرقا عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان ٢٠٢٥، وتم التعاقد بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

وقالت عايدة سعودي في بيان صحفي، إنها سعيدة بالتعاقد مع غادة عادل لتكون ضمن المشاركين في خريطة راديو إنرجي الرمضانية هذا العام.