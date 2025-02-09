رمضان 2025.. عادل حقي يتحدث لـ"مصراوي" عن موسيقى "حكيم باشا" و"وتقابل حبيب"

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المؤلف الموسيقي عادل حقي، كواليس تأليفه الموسيقى التصويرية لمسلسلات "حكيم باشا"، "وتقابل حبيب"، المقرر عرضهما ضمن مسلسلات رمضان 2025.

المؤلف الموسيقي عادل حقي، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، قال "سعيد بالتعاون لثالث مرة مع النجم مصطفى شعبان، إذ سبق ووضعت موسيقى مسلسلي (بابا المجال)، و(المعلم)، وانتهيت من وضع موسيقى مسلسل (حكيم باشا)".

وتابع: "موسيقى المسلسل، بدأنا العمل عليها منذ عدة أشهر، وبحكم طبيعة الأحداث، هي تميل للطابع الصعيدي، وفي نفس الوقت إيقاعها سريع وتقوم على التمهيد لأحداث مشوقة، وشخصيات بعضها غامض".

وأضاف المؤلف الموسيقي عادل حقي: "أعمل حاليا على وضع موسيقى مسلسل (وتقابل حبيب)، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين".

وعن طابع العمل، قال: "هو على النقيض، من (حكيم باشا)، موسيقاه ناعمة رومانسية، وتلعب الموسيقى دور مؤثر جدا في سياق الأحداث".

مسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته: رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا.

المؤلف الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية في أعمال عديدة، منها عملة نادرة، نسر الصعيد، ولد الغلابة، اللعبة، وفيلم مولانا.