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مفاجأة.. محمد رمضان يظهر على dmc رمضان 2025

08:49 م السبت 08 فبراير 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد له، ووجه من خلاله رسالة غامضة، وكشف عن ظهوره في رمضان المقبل 2025.

وقال محمد رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع انستجرام: " في مدفع رمضان دا قبل آذان المغرب قبل ما الناس تفطر وفي مدفع رمضان دا بعد الفطار هيبقى على dmc عشان الناس تفرح .. وهتقولي عامل دا ليه هقولك بإختصار شديد الناس عايزة الجديد يا ليفة".

وطرح رمضان يناير الماضي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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