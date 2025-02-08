بيومي فؤاد لـ"مصراوي" عن "قهوة المحطة": جاد مش كوميدي وهيبقى مفاجأة للجمهور

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "قهوة المحطة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن المسلسل: "عمل جاد مش كوميدي، ومش عايز أحرق بس هيبقى مفاجأة للجمهور، وإن شاء الله يعجبهم، الوطن العربي كله شاف بيومي وهو كوميدي وشافني وأنا جاد في بعض الأعمال، وعايز أركز شوية على المنطقة الجادة".

"قهوة المحطة" تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال إخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة: أحمد خالد صالح، أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، انتصار، غادة طلعت.

يذكر أن المسلسل بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، تدور أحداثها في إطار اجتماعي، تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ويتم التصوير في أكثر من 20 موقعا ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.