رمضان 2025.. إسعاد يونس تروج للموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة إسعاد يونس، جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الملصق الدعائي الخاص بشخصيتها في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 بعد أيام قليلة.

وقامت إسعاد في تعليقها على الصورة بوضع ثلاثة قلوب من اللون الأخضر.

كانت منصة شاهد طرحت الملصق الدعائي الخاص بالموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، ويضم عددا كبيرا من أبطاله، في مقدمتهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إلى جانب الأطفال المشاركين في المسلسل.

وجاء "البوستر" مصحوبا بالتعليق التالي: "أحمد وليلى ومواقفهم اللي ما بتخلصش، يا ترى هيعملوا إيه عشان يحافظوا على عيلتهم الجميلة؟.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد يُعرض في رمضان فقط على shahid".

"كامل العدد ++" تم عرض موسمه الأول والثاني في رمضان 2023 و2024، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة الموسم الثالث: إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، سمر علام، إخراج خالد الحلفاوي.