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رمضان 2025.. دنيا سمير غانم تكشف عن "البوستر" الرسمي لمسلسل "عايشة الدور"

09:14 م الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مسلسل عايشة الدور
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم من مسرحية مكسرة الدنيا
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم من كواليس مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم من كواليس مسرحية مكسرة الدنيا
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم من أحدث جلسة تصوير على السوشيال ميديا
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم(2)
  • عرض 10 صورة
    دنيا سمير غانم
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كتبت- منى الموجي:

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع انستجرام، عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسلها "عايشة الدور"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 بعد أيام قليلة.

وعلقت دنيا "البوستر الرسمي لمسلسل عايشة الدور، رمضان 2025، إن شاء الله، إنتاج: محمد أحمد السبكي، تأليف: كريم يوسف - أحمد الجندي - أشرف نصر - ندى عزت - سامح جمال - نانسي عكيله، إخراج: أحمد الجندي".

"عايشة الدور" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويشارك في بطولته محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، فدوى عابد، أميرة أديب.

دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، إخراج إسلام خيري، بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، سلوى خطاب، إيمان السيد، غادة طلعت، الطفل آدم النحاس، وعُرض لها مؤخرًا مسرحية "مكسرة الدنيا" في المملكة العربية السعودية، كما تنتظر طرح فيلمها "روكي الغلابة" بطولة محمد ممدوح.

مسلسلات رمضان 2025 دنيا سمير غانم عايشة الدور جت سليمة رمضان 2023 روكي الغلابة
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