إلهام وجدي تكشف تفاصيل دورها بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"

كتبت- منال الجيوشي:

تواصل الفنانة إلهام وجدي تصوير مشاهدها في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2025

وأعربت وجدي، عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، قائلة إن التجربة استثنائية، خاصة أنها تجمعها لأول مرة بالفنان محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز.

وأضافت أن العمل مع فنان بحجم وتاريخ هنيدي يُعد إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة وقلقة في الوقت ذاته، لكنها قررت خوض التحدي، حيث تجسد لأول مرة دورًا كوميديًا بالكامل، وهي خطوة جديدة بالنسبة لها.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد هنيدي دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليواجه تحولات جذرية في المجتمع، مما يضعه أمام مواقف طريفة وتحديات غير متوقعة.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور.