رمضان 2025.. "العتاولة 2" يتصدر "التريند" على موقع "X" بعد طرح الإعلان الرسمي

كتبت- منى الموجي:

تصدر مسلسل "العتاولة 2" قائمة الموضوعات الأكثر بحثا "التريند" على موقع التواصل الاجتماعي إكس X، بعدما تداول الجمهور الإعلان الدعائي الرسمي (البرومو) للموسم الثاني الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

البرومو ضم لقطات متنوعة لأبطال العمل، وكشف عن استمرار الصراع بين خضر ونصار من جهة وعيسى الوزان من جهة أخرى، إلى جانب انضمام أطراف جدد لصراع العتاولة.

كان المستشار تركي آل الشيخ شارك متابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، البرومو الرسمي للمسلسل، وقام عدد من أبطال العمل بالتعليق عليه، فوضع النجم أحمد السقا رمز القلب والشكر، وكتبت الفنانة فيفي عبده "أيوة بقى ويلا بقى العتاولة حضروا، خمسة مواه"، وعلق الفنان باسم سمرة "يلا بينا".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.