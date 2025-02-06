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رمضان 2025.. إعلان "أشغال شقة جدا" يكشف عن ضيوف شرف الموسم الجديد

07:42 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 22 صورة
    أسماء جلال وهشام ماجد في أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    أحمد عبدالوهاب
  • عرض 22 صورة
    آية سماحة
  • عرض 22 صورة
    شيرين
  • عرض 22 صورة
    فدوى عابد
  • عرض 22 صورة
    مصطفى غريب
  • عرض 22 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 22 صورة
    أحمد الرافعي
  • عرض 22 صورة
    هشام ماجد
  • عرض 22 صورة
    انتصار
  • عرض 22 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 22 صورة
    أشغال شقة جدًا
  • عرض 22 صورة
    بوستر مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    مصطفى غريب مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    هشام ماجد مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    أسماء جلال مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    شيرين مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    أحمد الرافعي مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    سولى محمد علي مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    حازم إيهاب مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 22 صورة
    أحمد عبدالوهاب مسلسل أشغال شقة جدا
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كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، الإعلان الدعائي الخاص بالموسم الجديد من مسلسل "أشغال شقة"، والذي يحمل عنوان "أشغال شقة جدا"، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكشف "البرومو" عن مفاجآت الموسم الجديد وضيوف الشرف الذين سيشاهدهم الجمهور، إذ تستمر رحلة حمدي وياسمين (هشام ماجد وأسماء جلال) في البحث عن عاملة تساعدهم في البيت.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، بينهم: ناهد السباعي، آية سماحة، فدوى عابد، دنيا ماهر، أحمد الرافعي، نسرين أمين، إلى جانب عودة انتصار لتقدم نفس الشخصية التي ظهرت بها في الموسم الأول.

"أشغال شقة جدا" تأليف خالد دياب وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، إخراج خالد دياب.

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A post shared by Shahid (@shahid.vod)

أشغال شقة جدا خالد دياب أسماء جلال هشام ماجد مصطفى غريب آية سماحة انتصار نسرين أمين مسلسلات رمضان 2025
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