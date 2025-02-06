رمضان 2025.. إعلان "أشغال شقة جدا" يكشف عن ضيوف شرف الموسم الجديد

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، الإعلان الدعائي الخاص بالموسم الجديد من مسلسل "أشغال شقة"، والذي يحمل عنوان "أشغال شقة جدا"، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وكشف "البرومو" عن مفاجآت الموسم الجديد وضيوف الشرف الذين سيشاهدهم الجمهور، إذ تستمر رحلة حمدي وياسمين (هشام ماجد وأسماء جلال) في البحث عن عاملة تساعدهم في البيت.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، بينهم: ناهد السباعي، آية سماحة، فدوى عابد، دنيا ماهر، أحمد الرافعي، نسرين أمين، إلى جانب عودة انتصار لتقدم نفس الشخصية التي ظهرت بها في الموسم الأول.

"أشغال شقة جدا" تأليف خالد دياب وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، إخراج خالد دياب.