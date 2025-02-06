رمضان 2025.. "شاهد" تطرح ملصق دعائي للموسم الثالث من "كامل العدد"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة شاهد عن الملصق الدعائي الخاص بالموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ويضم الملصق عددا كبيرا من أبطاله، في مقدمتهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إلى جانب الأطفال المشاركين في المسلسل.

وجاء "البوستر" مصحوبا بالتعليق التالي: "أحمد وليلى ومواقفهم اللي ما بتخلصش، يا ترى هيعملوا إيه عشان يحافظوا على عيلتهم الجميلة؟.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد يُعرض في رمضان فقط على shahid".

"كامل العدد ++" تم عرض موسمه الأول والثاني في رمضان 2023 و2024، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة الموسم الثالث: إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، سمر علام، إخراج خالد الحلفاوي.