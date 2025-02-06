إعلان

رمضان 2025.. "شاهد" تطرح ملصق دعائي للموسم الثالث من "كامل العدد"

07:19 م الخميس 06 فبراير 2025

كامل العدد 3

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة شاهد عن الملصق الدعائي الخاص بالموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ويضم الملصق عددا كبيرا من أبطاله، في مقدمتهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إلى جانب الأطفال المشاركين في المسلسل.

وجاء "البوستر" مصحوبا بالتعليق التالي: "أحمد وليلى ومواقفهم اللي ما بتخلصش، يا ترى هيعملوا إيه عشان يحافظوا على عيلتهم الجميلة؟.. انتظروا الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد يُعرض في رمضان فقط على shahid".

"كامل العدد ++" تم عرض موسمه الأول والثاني في رمضان 2023 و2024، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة الموسم الثالث: إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، سمر علام، إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسلات رمضان 2025 كامل العدد دينا الشربيني شريف سلامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة