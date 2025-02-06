باسم سمرة عن "العتاولة 2": "أثق في السقا ولطفي والكواليس معهما ممتعة جدا"

كتب- هاني صابر:

تحدث النجم باسم سمرة، عن تجربته بمسلسله الدرامي الجديد "العتاولة 2" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

وقال باسم سمرة، إن الوصول لشخصية مميزة تحظى بقبول كبير لدى المُشاهدين مثل "عيسى الوزان" يعود لعوامل مُختلفة منها اجتهاده الشخصي ورؤية المُخرج والفريق الفني عموماً ودعم شركة الإنتاج.

وعن تأثير الدراما في تغيير الأفكار والقوانين، أوضح أن ذلك حدث كثيرا في الماضي وجزء من دور الدراما أن تُناقش الأفكار المُختلفة وتنسج من الواقع قصص مُتنوعة، وفي كثير من الأحيان يكون الواقع أكثر قسوة مما يُقدم على الشاشة.

وتابع باسم سمرة، أن من مزايا مُسلسل العتاولة أنه منح فرص كبيرة لمواهب شابة وأتاح لها مساحات ووضعها في أول طريق النجومية.

وأضاف، أنه يثق جدا في العمل مع السقا وطارق لطفي، وأن كواليس العمل معهما كانت مُمتعة جدا وهناك تناغم كبير وتفاهم أمام الكاميرا.

وحول كلمة "يلا بينا" التي لازمته في الموسم الأول وكانت من سمات الشخصية أشار "باسم" إلى أنها نتاج أفكار مُشتركة بينه وبين المُخرج، مؤكدا أنها مُستمرة بصورة مُختلفة في الموسم الثاني.

وبعد النجاح الكبير الذي واكب الموسم الأول وتصدر نسب المُشاهدة، يعود الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" مرة أخرى بصورة أكثر شراسة وقوة في مُسلسل "العتاولة 2" الذي يظهر هذا العام بمُشاركة لافته ومُميزة في الإنتاج من جانب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُعرض حصريا على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان، حيث يُحاول كل طرف أن ينتصر بطريقته ويُطبق نظريته مما يُكسب العمل نكهة خاصة.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.