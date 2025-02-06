رمضان 2025.. تامر عبدالمنعم بطل مسلسل "الكوتش"

كتبت- منال الجيوشي

اختار المخرج أحمد صالح الكيلاني، الفنان تامر عبدالمنعم، ليجسد دور البطولة خلال أحداث مسلسل "الكوتش" الذي من المقرر عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025.

مسلسل "الكوتش" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي ويبدأ تصويره خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الكوتش" قائلا: أحمد الله على مشاركتي في موسم رمضان من خلال مسلسلي الكوتش وجوما.

وأضاف: شاركت في عملين دراميين هما مسلسل محارب ومسلسل بعد النهاية وهناك عدة مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح تامر عبدالمنعم أن مسلسل "بمية الدهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كان من المقرر تصويره وعرضه خلال موسم رمضان أيضا ولكن لم يحالفنا الحظ من كتابة عدد الحلقات المطلوبة للمشاركة في هذا الموسم ولكن سنبذل قصارى جهدنا للمشاركة موسم رمضان 2026.

مسلسل "الكوتش" تأليف حازم فؤاد، وعصام المنصوري، سيناريو وحوار أحمد الكيلاني، محمود فرحات، محمد عباس، بطولة تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة وحازم فؤاد، إخراج أحمد صالح الكيلاني وإنتاج شركة الفارس ميديا لصاحبها سامح عبدالعظيم.