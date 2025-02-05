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محمد رياض يروج لمسلسله "قبايل الصخرة" قبل عرضه في رمضان 2025

11:15 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

قبايل الصخرة

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد رياض لمسلسله الجديد "قبايل الصخرة" وهو الجزء الثاني من "قلع الحجر" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

ونشر "رياض"، البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وتصدره عدد من نجوم العمل، منهم محمد رياض، نشوى مصطفى، صلاح عبدالله، منى عبد الغني، أحمد سلامة.

يشارك في بطولة مسلسل "قلع الحجر2 ـ قبايل الصخرة" كل من محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وآخرين، وإخراج حسني صالح.

قبايل-الصخرة

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قبايل الصخرة مسلسلات رمضان 2025 قلع الحجر محمد رياض
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