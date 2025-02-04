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رمضان 2025.. أحمد السقا: "عتاولة البلد راجعين تاني"

07:43 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    أحمد السقا
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    أحمد السقا يتوسط باسم سمرة وطارق لطفي
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    المخرج أحمد خالد موسى واحمد السقا وفيفي عبده_8
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    أحمد السقا
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    العتاولة 2
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    أحمد السقا يتصدر بوستر العتاولة 2
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    أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة من كواليس العتاولة 2
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    طارق لطفي وبوستر مسلسل العتاولة 2
  • عرض 12 صورة
    زينة وبوستر مسلسل العتاولة 2
  • عرض 12 صورة
    باسم سمرة وبوستر مسلسل العتاولة 2
  • عرض 12 صورة
    كواليس مسلسل العتاولة 2
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كتبت- منى الموجي:

يواصل النجم أحمد السقا الترويج لمسلسل "العتاولة 2" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 مطلع شهر مارس المُقبل.

وشارك السقا جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع X، الملصق الدعائي الرسمي للعمل، ويظهر فيه عدد من النجوم، بينهم: نسرين أمين، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وكتب في تعليقه عليه "عتاولة البلد راجعين تاني".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

أحمد السقا نسرين أمين طارق لطفي أحمد خالد موسى العتاولة 2 فيفي عبده
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