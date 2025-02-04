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رمضان 2025.. نسرين أمين عن "العتاولة 2": "طول ما إحنا فيها مش هنخلي حد فيها"

07:37 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 13 صورة
    العتاولة 2 1
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا يتصدر بوستر العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    كواليس تصوير مسلسل العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    فيفي عبده وأحمد خالد موسى وأحمد السقا من كواليس العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    باسم سمرة يتصدر بوستر العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    كواليس تصوير العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    بوستر أحمد السقا مسلسل العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    طارق لطفي
  • عرض 13 صورة
    زينة وبوستر مسلسل العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    أحمد السقا مع فيفي عبده في كواليس العتاولة 2
  • عرض 13 صورة
    كواليس مسلسل العتاولة 2
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كتبت- منى الموجي:

روجت الفنانة نسرين أمين لمسلسل "العتاولة 2" الذي انضمت لأبطاله في الجزء الثاني، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 مطلع شهر مارس المُقبل.

وشاركت نسرين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع X، الملصق الدعائي الرسمي للعمل، ويظهر فيه عدد من النجوم، بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وعلقت "طول ما إحنا فيها مش هنخلي حد فيها"، وكتبت اسم الشخصية التي تؤديها ضمن الأحداث "عدولة".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

نسرين أمين العتاولة 2 أحمد السقا طارق لطفي أحمد خالد موسى
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