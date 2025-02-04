13 فبراير.. طرح الموسم الثاني من مسلسل الصفقة على "نتفليكس"

رمضان 2025.. جيهان خليل تكشف عن اسم شخصيتها في "شهادة معاملة أطفال"

رمضان 2025.. نسرين أمين عن "العتاولة 2": "طول ما إحنا فيها مش هنخلي حد

كتب- مصراوي:

يواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسله الجديد "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 مطلع شهر مارس المُقبل.

وشارك العوضي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع من أغنية دعائية جديدة لمسلسله تحمل عنوان "بطل يا بطل"، معلقا "عارف إني مستفز.. استنوا الأغنية الدعائية الثانية (بطل يا بطل).. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي".

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي درامي عن رجل يعيش في الصعيد ويتعرض لظلم كبير ويقرر السفر للقاهرة هربًا من عائلته .

يشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك في رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، والذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.