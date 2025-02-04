رمضان 2025.. جيهان خليل تكشف عن اسم شخصيتها في "شهادة معاملة أطفال"

رمضان 2025.. نسرين أمين عن "العتاولة 2": "طول ما إحنا فيها مش هنخلي حد

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة جيهان خليل جمهورها صورًا من كواليس مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 مطلع شهر مارس المُقبل.

جيهان نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، واكتفت بالإشارة إلى اسم الشخصية، إذ تلعب دور "جليلة".

ويواصل فريق مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهدهم، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كشفت عن صور جديدة من الكواليس قبل يومين، ظهر خلالها مجموعة من أبطاله، بينهم: هنيدي، صبري فواز، نهى عابدين، محمود حافظ.

شهادة معاملة أطفال تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في البطولة وليد فواز، سماء إبراهيم، جيهان خليل، خالد أنور.

ويعيد المسلسل هنيدي للمنافسة الرمضانية بعد فترة غياب، إذ عُرض له قبل 7 أعوام تقريبا مسلسل أرض النفاق، عن نص أدبي للكاتب يوسف السباعي، وشاركته البطولة الفنانة هنا شيحة.