رمضان 2025.. أحمد العوضي يكشف عن مقطع من أغنية "فهد البطل" الدعائية

كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد العوضي عن جزء من الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المُقبل.

نشر العوضي مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مصحوبا بصورة تجمعه بالمطربة رحمة محسن، معلقا "استنوا الأغنيه الدعائية لفهد البطل (غول الأصول) قريبا.. في حب إخواتي ولاد الأصول".

ومن كلمات الأغنية "غول الأصول لو حضر، الطلق ينزل مطر، يتحط تحت النظر، الساحة تقلب خطر".

"فهد البطل" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا.

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وليد فواز، سامح السيد.