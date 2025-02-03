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رمضان 2025.. أحمد العوضي يكشف عن مقطع من أغنية "فهد البطل" الدعائية

11:18 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بوستر فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    برومو مسلسل فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    برومو تشويقي لمسلسل فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    ميرنا نور الدين من كواليس مسلسل فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    كواليس مسلسل فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    أحمد العوضي من كواليس مسلسل فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    واتش ات تكشف عن برومو تشويقي جديد لمسلسل فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    برومو تشويقي لمسلسل فهد البطل رمضان 2025
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبدالعزيز في كواليس فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    عصام السقا في كواليس فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    ميرنا نور الدين في كواليس فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي في كواليس فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    محسن منصور في كواليس فهد البطل
  • عرض 15 صورة
    كواليس فهد البطل
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كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد العوضي عن جزء من الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المُقبل.

نشر العوضي مقطع من الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مصحوبا بصورة تجمعه بالمطربة رحمة محسن، معلقا "استنوا الأغنيه الدعائية لفهد البطل (غول الأصول) قريبا.. في حب إخواتي ولاد الأصول".

ومن كلمات الأغنية "غول الأصول لو حضر، الطلق ينزل مطر، يتحط تحت النظر، الساحة تقلب خطر".

"فهد البطل" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا.

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وليد فواز، سامح السيد.

غول الأصول أحمد العوضي رحمة محسن فهد البطل مسلسلات رمضان 2025 حق عرب ميرنا نور الدين
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