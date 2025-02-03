رمضان 2025.. نجوم "العتاولة 2" يواصلون تصوير مشاهدهم في القاهرة

كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، تصوير مشاهدهم الداخلية في القاهرة، في ديكور منزل العتاولة.

بيت العتاولة يشهد تواجد عدد كبير من نجوم العمل على مدار أسبوع تقريبا، قبل الانتقال لموقع تصوير جديد، وتضم المشاهد: أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، مريم الجندي، زينة، زينب العبد.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: باسم سمرة، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.