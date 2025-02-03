إعلان

رمضان 2025.. نجوم "العتاولة 2" يواصلون تصوير مشاهدهم في القاهرة

10:03 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كلاكيت مسلسل العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    فيفي عبده وأحمد خالد موسى وأحمد السقا من كواليس العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    باسم سمرة يتصدر بوستر العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    باسم سمرة من كواليس تصوير العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    أحمد كشك ومسلسل العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة من كواليس العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    بوستر أحمد السقا مسلسل العتاولة 2
  • عرض 10 صورة
    باسم سمرة وأحمد السقا وطارق لطفي من كواليس العتاولة الجزء الثاني
  • عرض 10 صورة
    باسم سمرة وأحمد السقا وطارق لطفي من كواليس العتاولة 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، تصوير مشاهدهم الداخلية في القاهرة، في ديكور منزل العتاولة.

بيت العتاولة يشهد تواجد عدد كبير من نجوم العمل على مدار أسبوع تقريبا، قبل الانتقال لموقع تصوير جديد، وتضم المشاهد: أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، مريم الجندي، زينة، زينب العبد.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: باسم سمرة، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

العتاولة 2 أحمد السقا طارق لطفي أحمد خالد موسى زينة باسم سمرة فيفي عبده
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة