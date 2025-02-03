رمضان 2025.. غادة عادل تكشف عن شخصيتها في مسلسل "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "Mbc مصر" ومنصة "شاهد"، البوستر الرسمي للجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وكشفت الفنانة غادة عادل، عن شخصيتها التي تقدمها في مسلسل "المداح 5"، وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "استنوا ست الحسن في مسلسل المداح الجزء الخامس، على MBC Masr و SHAHID رمضان 2025 ان شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين".

ور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا..

"معملتش عمليات تجميل".. خلاف على الهواء بسبب ياسمين صبري



كاظم الساهر يخضع لجلسة تصوير بصحبة نجليه: "مع الأعز والأغلى"



