"يانغو بلاي" تكشف عن قائمة مسلسلات رمضان 2025

كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق "يانغو بلاي" عن قائمة المسلسلات التي يعرضها في رمضان 2025، إذ يقدم 6 أعمال للجمهور، خلال الموسم الدرامي الأشهر.

تتميز الأعمال بتنوعها بين التشويق والإثارة والدراما والكوميديا، وتشمل القائمة: "الغاوي"، و"النُص"، و"قهوة المحطة"، بالإضافة إلى "قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس"، و"جودر 2".

مسلسل "الغاوي"

يخرج النجم أحمد مكي من عباءة شخصية "الكبير أوي" ليخوض تجربة جديدة ومختلفة هذا العام. ويشارك في السباق الرمضاني بمسلسل درامي شعبي جديد، إذ يجسد شخصية شمس نصر العدوي، بلطجي من حي الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذري بعد فقدان زوجته، يتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

مسلسل "النُص"

الكوميديان أحمد أمين يعود مرة أخرى للدراما بالتعاون مع المخرج يحيى إسماعيل وورشة مانغوم في عمل كوميدي جديد، ويجسد شخصية عبدالعزيز النص، لص محترف يتمتع بذكاء استثنائي وقرارات حاسمة، يقرر عبدالعزيز الابتعاد عن ماضيه الإجرامي ويشكل فريقًا لمقاومة الاحتلال البريطاني وتنفيذ عمليات ضدهم.

مسلسل "قهوة المحطة"

"قهوة المحطة" هو عمل درامي وإثارة من بطولة أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وانتصار، العمل من إخراج إسلام خيري وتأليف عبدالرحيم كمال.

تدور القصة حول طه بيك برادة الذي يبدأ مسيرته كمدعي عام شاب، ويحقق في جريمة قتل غريبة وقعت في مكان عام ضحيتها شاب في العشرينات من عمره، سافر من الجنوب عبر القطار لتحقيق حلمه.

بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل:

مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يعود النجم آسر ياسين إلى الدراما الرمضانية بمسلسل اجتماعي من تأليف وإخراج تامر محسن. المسلسل يعرض حصرياً على "يانغو بلاي" في الخليج ويحكي قصة عزت، سائق يلتقي براكبة تُدعى ميار ويشعر بجاذبية قوية تجاهها، ميار هي مطلقة ثلاث مرات من سعد، وتطمح ألا تعود إليه، لكن تخشى أن ياخذ ابنها منها، في لقائهما الثاني، يُصدم عزت عندما تقترح عليه ميار الزواج.

مسلسل "ولاد الشمس"

بطولة أحمد مالك وطه دسوقي يجتمعان سويا في مسلسل كوميدي ويجسدان شخصيتي ولعة ومفتاح. شابان لا يزالان يعيشان في دار الشمـس للأيتام ويعملان لصالح مجدي، مدير دار الأيتام، وعلى الرغم من عدم تحمّلهما بعضهما البعض ودائمًا ما يتشاجران ويتصادمان إلا أن لكل واحد منهما طريقة مختلفة تمامًا في التفكير والتخطيط تساعدهما على الإطاحة بمدير الدار.

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام.

مسلسل "جودر 2"

يعود الفنان ياسر جلال بالجزء الثاني من "جودر" تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري في رمضان بعد نجاح الموسم الأول، وتدور أحداثه عن المهمة التي تحملتها شهرزاد وكانت تهدف إلى إصلاح طبيعة شهريار الدموية، تبدأ شهرزاد في سرد قصة جودر المصري، الذي كان مصيره قد تحدد قبل أن يُولد.