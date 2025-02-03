10 معلومات عن بطل مسلسل "شباب امرأة".. ابن فنانة شهيرة أثار الجدل

رمضان 2025.. غادة عادل تكشف عن شخصيتها في مسلسل "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

أثار الفنان يوسف عمر الجدل على السوشيال ميديا، بعد وضعه في مقارنة مع النجم الراحل شكري سرحان، لكونه وجه جديد في مسلسل "شباب امرأة"، والشخصية تستدعي فنانًا أكثر شهرة.

رواد مواقع التواصل تحدثوا حول فارق السن الكبير بين يوسف عمر والنجمة غادة عبدالرازق بطلة "شباب امرأة"، التي تؤدي نفس الدور الذي لعبته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

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ونستعرض 10 معلومات عن يوسف عمر بطل مسلسل "شباب امرأة":

- درس يوسف في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

- يوسف عمر هو من أسرة فنية، ووالده الممثل محمد عمر ونجل الفنانة الشهيرة لبنى ونس.

- بدأ مسيرته الفنية في مسلسل "أغلى من حياتي"، الذي عرض في عام 2010، ثم فيلم "خانة اليك" عام 2016.

- شارك في مسلسل "رحيم" بطولة النجم ياسر جلال، الذي عرض عام 2018.

- عُرض له مؤخرًا أول بطولة في السينما من خلال فيلم "مين يصدق"، والذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير.

- شارك في رمضان الماضي بمسلسل لأعلى نسبة مشاهدة.

- شارك في فيلم سينمائي "الحريفة 2"، بطولة الفنان نور النبوي والذي حقق نجاحا كبيرًا.

- تعرض لإصابات بالغة وحروق في مناطق متفرقة في جسده خلال مشاركته في إعلان قدمه الفنان محمد رمضان.

- شارك في 13 مسلسل درامي، وهما: "شباب اماراة، مسلسل مملكة الحرير، أعلى نسبة مشاهدة، لحظة غضب، الكتيبة 101، ليه لأ 3، العيلة دي، حرب أهلية، ستات بيت المعادي، نصيبي وقسمتك 4 ، خيط حرير، رحيم، أغلى من حياتي".

- شارك في 4 أفلام، وهما: "الحريفة 1 و 2" مين يصدق، خانة اليك، أولاد حريم كريم.

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