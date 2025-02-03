"حالة فنية من الجنون".. محمد هنيدي يكشف كواليس مسرحية "المجانين"

كتب - معتز عباس:

أعرب النجم محمد هنيدي، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية بعد عرض مسرحية "المجانين"، التي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير الجاري.

وقال هنيدي، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "المسرحية بتقدم حالة فنية من الجنون، بين مجموعة أبطال وممثلين محبوبين قدموا المسرحية بشكل حلو ويارب ان شاء الله تبقى عند حسن ظن الجمهور".





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وأضاف: "كل ممثل ماسك شخصيته حلو اوي بحسهم أنهم شطار جدا جدا، المسرحية بتقدم جنون في الإبداع والتركيز على المواضيع اللي تهم الناس والمتفرج هيخرج بحالة ايجابية من الجنون، هو شيء صعب بس بيوصل".

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تدور أحداث مسرحية "المجانين" حول طبيب نفسي يدعى شريف أبو عقل، يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية، ويرحب به الجميع إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، يجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة.

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