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"الثراء السريع عبر الإنترنت".. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "منتهي الصلاحية"

06:50 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    بوستر منتهي الصلاحية
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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة شاهد، البوستر الرسمي لمسلسل "منتهي الصلاحية، بطولة محمد فراج، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "mbc مصر".

وتصدر البوستر أبطال العمل الدرامي، وهم: "محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، حسن مالك".

ونشرت "شاهد" البوستر، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "هذا المسلسل يكشف عن خطر كبير يهدد كل من يبحث عن الثراء السريع في عالم الإنترنت، انتظروا مسلسل منتهي الصلاحية، يعرض في رمضان".

مسلسل منتهي الصلاحية مكوّن من 15 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح عبر شركة E Producer.

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