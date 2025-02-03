رمضان 2025.. طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "الكابتن"

كتبت- منال الجيوشي:

طرحت شركة k media المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر أكرم حسني البوستر الرسمي، وعلق: "كابتن حسام عزالدين يتمنى لكم رحلة سعيدة ورمضان كريم"، فيما نشرت الصفحة الرسمية للشركة كافة البوسترات.

كما أعلن المنتج كريم أبو ذكري عن بوسترات المسلسل، وكشف عن تيزر يشير إلى بعض التفاصيل والأحداث.

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في اطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني وآية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.

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