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رمضان 2025.. طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "الكابتن"

06:26 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    اكرم حسني
  • عرض 13 صورة
    اية سماحة
  • عرض 13 صورة
    بوستر مسلسل الكابتن
  • عرض 13 صورة
    رحمة أحمد فرج
  • عرض 13 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 13 صورة
    عمر شوقي
  • عرض 13 صورة
    محمد رضوان
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد الوهاب
  • عرض 13 صورة
    وئام مجدي
  • عرض 13 صورة
    ميمي جمال
  • عرض 13 صورة
    احمد الرافعي
  • عرض 13 صورة
    بوستر مسلسل الكابتن
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كتبت- منال الجيوشي:

طرحت شركة k media المنتجة لمسلسل "الكابتن" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، البوستر الرسمي للمسلسل، بالإضافة إلى البوسترات المنفردة لأبطال العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر احدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر أكرم حسني البوستر الرسمي، وعلق: "كابتن حسام عزالدين يتمنى لكم رحلة سعيدة ورمضان كريم"، فيما نشرت الصفحة الرسمية للشركة كافة البوسترات.

كما أعلن المنتج كريم أبو ذكري عن بوسترات المسلسل، وكشف عن تيزر يشير إلى بعض التفاصيل والأحداث.

مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في اطار فانتازي، ويقدم أكرم حسني في العمل شخصية طيار، يتعرض لمفارقات كوميدية.

يشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني وآية سماحة، أحمد عبد الوهاب، الفنانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وئام مجدي، وآخرين.

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مسلسل الكابتن مسلسلات رمضان 2025 أكرم حسني رحمة أحمد
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