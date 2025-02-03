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رمضان 2025.. طرح بوستر مسلسل "الأميرة" لـ ياسمين صبري

03:25 م الإثنين 03 فبراير 2025

الاميرة

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كتب- هاني صابر:

طرحت المخرجة شيرين عادل، بوستر مسلسل "الأميرة" الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري.

ونشرت شيرين، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل الأميرة.. رمضان 2025".

وظهرت ياسمين صبري على بوستر المسلسل وهي متخفية بوجهها.

مسلسل "الأميرة" هو الاسم النهائي لمسلسل ياسمين صبري بعد تغييره من "ضل حيطة" وهو مكون من 15 حلقة.

المسلسل بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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مسلسل الأميرة ياسمين صبري مسلسلات رمضان 2025
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