"مش هسيبك يا سلمى".. محمود البزاوي يمازح هنا الزاهد بسبب دورها في "إقامة جبرية"

كتب - معتز عباس

مازح الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، بعد تألقها في مسلسل "إقامة جبرية" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على منصة watch it.

ونشر البزاوي صورة تجمعه بـ هنا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حتى الصورة العادية مرعبة، مش هسيبك يا سلمى".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حاليا في "السينمات" فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، كما يشاهد لها الجمهور مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين ومحمد الشرنوبي، وحصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من حفل Joy Awards 2025.

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